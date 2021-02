Erhvervsråd udnævner ny direktør

redaktionen Mandag, 01. februar 2021 - 14:38

Jesper Schrøder bliver hentet i egne rækker, og skifter titel fra turismekonsulent til direktør fra i dag, mandag, i Qeqqata Kommunias erhvervsråd, Arctic Circle Business.

- Erhvervslivet i Qeqqata er fyldt med drivkraft og kreativitet, og jeg glæder mig til at styrke samt sikre at de har den bedste vilkår til skabe udvikling. Det har været et fantastisk job at arbejde med turistoperatørerne i regionen, og det bliver spændende at skulle arbejde med resten af erhvervslivet, siger den nye direktør i en pressemeddelelse.

Væksmuligheder

Formanden for erhvervsrådet Anette Lings siger, at rådet vil fremover sætte særligt fokus på eksisterende erhverv samt virksomheder og deres muligheder for vækst i kommunen.

- Det er med stor glæde at Jesper har takket ja til stillingen som direktør, og jeg er overbevist om at vi går styrket ind i fremtiden, fremhæver hun.

Jesper Schrøder efterfølger Louise Lynge Berthelsen som blot har siddet på direktørposten i ni måneder.

Til Sermitsiaq.AG oplyser Louise Lynge Berthelsen, at hun har vendt tilbage til sin tøjforretning 'Nuuk Couture'.

- Der er opstået nye muligheder i forretningen, som jeg ikke kan udtale mig om på nuværende tidspunkt. Men vi bliver bosiddende her i Sisimiut, siger hun.

Der er 73 lokale virksomheder og organisationer i Qeqqata Kommunia, der er medlem af Arctic Circle Business.