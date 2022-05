Erhvervsråd i Sydgrønland overtager verdensarvsområde

redaktion Mandag, 09. maj 2022 - 17:00

Erhvervsudviklingsselskabet i Sydgrønland Innovation South Greenland (ISG) og administrationen inden for Sydgrønlands Unesco verdensarvsområdet, Kujataa, fusionerer.



Administrationen af Unesco verdensarvsområdet i Sydgrønland skal dermed fremover ligge hos ISG i stedet for Kommune Kujalleq, oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Naturlig overgang

- Denne nye organisering giver naturligvis meget god mening, da ISG i forvejen arbejder med administration og udvikling inden for turisme, fødevare, landbrug og selvforsyning samt geologi, hvor mange af disse erhvervsaktiviteter foregår indenfor Unesco

verdensarvsområdet, lyder det.

Den 15. april startede Aka Simonsen som Kujataa Site Manager og Arnaq Bjerge

Petersen fortsætter som Kujataa Park Ranger, en stilling hun har haft siden 2018. Begge

sidder nu som medarbejdere hos ISG.

Indstillet af kommunen

Turismechef hos ISG, Sarah E. Woodall, ser frem til det fremtidige arbejde.



- For mit vedkommende skal vores produktive dagligdag heldigvis blot fortsætte; det er bare at vi gør det nu som kollegaer i stedet for samarbejdspartnere. Igennem de sidste 3,5 år har vi allerede delt kontor og samarbejdet på projekter som inkluderer bl.a.: afholdelse af arrangementer i områderne, infrastrukturelle tiltag, markedsføring og informationsformidling, og udvikling af nationale seværdigheder sammen med det Selvstyreejet Greenland Visitor Center, siger hun i meddelelsen.

Under et ordinært kommunalbestyrelsesmøde tidligere i år indstillede Kommune Kujalleq at Kujataa-opgaver og medarbejdere, der tager sig af administration og udvikling inden for

Sydgrønlands Unesco verdensarvsområde, overdrages til det regionale erhvervsudviklingsselskab, Innovation South Greenland A/S, som en tilføjelse til den nuværende årlige servicekontrakt ISG har.