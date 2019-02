Erhvervsråd vil fremme hundeslædeturisme

redaktionen Søndag, 10. februar 2019 - 10:29

- Hvad skal der til for at hundeslædeproduktet udvikles?

Med det tema afholdt Arctic Circle Business workshop for 11 erfarne og interesserede hundeslædekuske i starten af februar.

- Hundeslæde kørsel er en stor sælger i Kangerlussuaq og Sisimiut. Efterspørgslen er højere end hvad der kan leveres i regionen. Dette skyldes til dels gode guider, gode muligheder for at tage på tur i landskabet, og stabilitet blandt kuskførerne. Der skal nogle tiltag til for at sikre at vi kan blive ved med at yde den service og hvis vi ønsker flere kuske, skriver Arctic Circle Business på deres hjemmeside.

Anbefalinger til udvikling

Det oplyses, at kuskene har en interesse i at bevare hundeslædekulturen samt udvikle den.

- Ikke mindst var omdrejningspunktet at levere den bedst mulige service for turister, lyder det fra det lokale erhvervsråd i Qeqqata Kommunia.

Deltagerne ved workshoppen kom med en række anbefalinger til videreudviklingen af hundeslædeproduktet.

