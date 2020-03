Erhvervsmand: Bevar roen og vis samfundssind

Walter Turnowsky Søndag, 15. marts 2020 - 13:54

I en krise som den, der er under optræk med sandsynligheden for, at coronasmitten kommer til Grønland, må vi vise samfundssind og sammenhold. Sådan lyder budskabet fra erhvervsmanden Stefan Ittu Hviid, der blandt andet ejer sportsbutikken Ittu.net i Nuuk.

- Det er nu du som enkelt politikker/leder/boss/ejer/ aktionær har muligheden for at vise din sande værdi. Sku du alligevel være den egoistiske type så gøre mig den tjeneste og slet mig fra facebook, skriver han i et opslag på facebook

- Husk dette er på ingen måde en almindelig krisesituation, vi hjælper og støtter op om hinanden.

Appel til Naalakkersuisut

Stefan Ittu Hviid mener, at det er nu at både den enkelte og fællesskabet må bevise sit værd.

- Dette er en alvorlig situation, men samtidigt må vi undgå at gå i panik. Jeg gør mit yderste for at mit personale kan stå trygt op i morgen tidligt og vide, at jeg ikke lader dem i stikken, siger han til Sermitsiaq.AG.

-Vi må bakke hinanden op og stå sammen om dette. Når det gælder en situation som denne, så er vi alle i samme båd. Jeg gør mit ydereste for at mit personale kan føle sig så trygt som overhovedet muligt i denne situation.

Samtidigt sender Stefan Ittu Hviid et budskab i retning af myndighederne.

- Naalakkersuisut må være klare i spyttet og komme med klare budskaber, så vi kan skabe det nødvendige sammenhold til at komme igennem denne krise.