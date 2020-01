Erhvervsløft til Ittoqqortoormiit

Redaktionen Søndag, 19. januar 2020 - 13:57

Der skabes udvikling i Ittoqqortoormiit.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Indbyggertallet i Ittoqqortoormiit er ganske vist fortsat faldende, og det lokale erhvervsliv har i de seneste mange år kæmpet med store udfordringer. Derfor har Kommuneqarfik Sermersooq sat gang flere tiltag, som skal sikre fremgang i erhvervslivet.

Kommuneqarfik Sermersooq har i samarbejde med Great Greenland sidste i år åbnet et indhandlingsanlæg for sælskind, og anlægget er allerede har haft positiv effekt for de lokale fangere, der i de senere ikke har haft indhandlingsmuligheder i byen. Emil Skjervedal, der er fungerende erhvervschef i Kommuneqarfik Sermersooq, siger desuden, at man igennem en årrække har arbejdet på at etablere produktionsanlæg for moskusokser. Men projektets fremtid er lidt uvis endnu fordi, at der ikke har meldt sig en aktør, der vil drive anlægget, på trods kommunen har annonceret efter dette i to omgange.

