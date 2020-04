Erhvervslivet bløder i Alluitsup Paa

redaktionen Søndag, 26. april 2020 - 07:52

I mange år har fiskefabrikken i Alluitsup Paa, der er den største bygd i Sydgrønland med lidt under 200 indbyggere, været lukket på grund af svigtende torskebestand.

Sådan skriver avisen Sermitsiaq.

Det inaktive fiskerierhverv er årsag til den konstante indbyggerflugt, som bygden har oplevet i løbet af de seneste tyve år.

Medlem i bygdebestyrelsen siger, at man forgæves har forsøgt, at få Kommune Kujalleq til at indse situationens alvor, og den lokale erhvervsmand er bange for, at udviklingen fortsat vil pege i den negative retning, hvis der ikke kommer gang i fiskerierhvervet.

Kommune Kujalleq lover at undersøge mulighederne for genåbning af fiskefabrikken, siger formanden for erhvervsudvalget i kommunalbestyrelsen, og Polar Seafood er åben overfor dialog med henblik på genåbning af fiskefabrikken.

