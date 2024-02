Erhvervsfanger om udmelding om vinterfangst: - Det er helt ved siden af

Julia Aka Wille Lørdag, 17. februar 2024 - 15:47

Nu kan fangere iføre sig arbejdstøjet og finde geværet frem, når vinterfangsten på moskusokser ved Kangerlussuaq begynder.

Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst Kim Kielsen (S) meldte den 13. februar ud, at en nylig helikoptertælling af moskusokserne ved Kangerlussuaq har dannet grundlag for kvoter og en fangstperiode på ti dage fra 15. februar.

Karl Ingemann er erhvervsfanger i Maniitsoq, og han fik ligesom alle andre at vide, at vinterfangsten ville begynde den 15. februar – men det er slet ikke godt nok, fortæller han.

- Jeg fik at vide i dag (tirsdag red.), at moskusjagten starter om to dage, og når vi skal jage moskusokser, så begynder vi omkring fire-fem dage før at klargøre tingene, slæderne og udstyr til fangsten.

Det er derfor ifølge Karl Ingemann et stort problem, at departementet melder fangsten ud to dage inden den begynder, og at fangstperioden kun varer ti dage. Det er en ny procedure, fortæller han.

- Det er første gang, at vi skal have så travlt. Os, der kommer fra Maniitsoq, skal jo flyve til Kangerlussuaq, og det kan være svært at få plads i flyene. Vi plejer at bestille billetter op til en uge før. Så det er en helt anden måde at gøre tingene på i år, siger erhvervsfangeren.

