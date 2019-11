Erfaren fisker: Det kystnære fiskeri skaber ikke rige fiskere

Redaktionen Lørdag, 09. november 2019 - 12:19

Kystnært fiskerne kan sagtens tjene gode og hurtige penge på fiskeriet efter hellefisk. Men hvis man som jollefisker eller ejer af et mindre fiskefartøj går efter rigdom, er det nærmest umuligt, at skifte kedeldragter og gummistøvler ud med et fint rigmands jakkesæt.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Der følger nemlig mange og til tider store udfordringer, hvis man kaster sig ud i fiskeriet efter hellefisk. Selvom mange jollefiskere skejer sig ud med store joller med 350 hestekræfters V8-påhængsmoterer og snescootere, rækker fiskerlønnen sjælent til at sikre familien fremtidig økonomisk velstand. Det mener den erfarne fisker fra Ilulissat, 70-årige Peter Olsen, der har en 35 fods fiskekutter med fire mand stor besætning.

Mandskab udebliver

I denne årstid falder hellefiskeforekomsterne i farvandet ved Ilulissat, hvorfor fiskeriet som regel bliver flyttet til fjordene som Ilulissat-fjorden og Torsukattak, der ligger mellem Ilulissat og Qeqertaq. Det øgede antal fiskelicensejere for fiskeri efter hellefisk er steget markant de senere år, hvilket som bekendt har skabt trængsel på fiskepladserne ved Ilulissat. Det har ligeledes skabt problemer for mindre fiskefartøjer, der i de senere år har haft store problemer med at rekruttere besætninger, da mange af de tidligere besætningsmedlemmer nu selv er i besiddelse af fiskerileicenser for fiskeri efter hellefisk. Det siger Peter Olsen, der i en menneskealder har fisket netop i dette farvand.

– Det er for mange fartøjs-ejere blevet meget svært at udføre fiskeriet optimalt på grund af mangel på besætningsmedlemmer i mindre fiskefartøjer. Men nu foretrækker besætningsmedlemmerne også, at få hyre i de større fartøjer, hvor der er moderne facilliteter. Derfor er indtægterne også faldet for de mindre fiskefartøjer, siger Peter Olsen, der samtidig påpeger, at antallet af licens- ejere, der ikke engang har joller eller andet fartøj, er steget i de senere år.

Du kan læse hele artiklen i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: