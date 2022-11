Erdogan: Mindst seks dræbt og 53 såret i Istanbul

Ritzau Søndag, 13. november 2022 - 13:33

En kraftig eksplosion har søndag rystet et travlt område nær Taksimpladsen i hjertet af storbyen Istanbul i Tyrkiet.

Mindst seks er dræbt og 53 er såret, oplyser den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan. Han kalder eksplosionen for et modbydeligt angreb.

Præsidenten taler på et pressemøde. Her lover han også, at det vil slå fejl for dem, som forsøger at udøve terrorisme mod Tyrkiet.

- Det ville være forkert at sige, at det uden tvivl er et terrorangreb. Men den umiddelbare udvikling og den umiddelbare efterretning fra min guvernør, er, at det lugter af terrorisme, siger Erdogan på pressemødet.

Stort antal politifolk

Eksplosionen skete klokken 16.20 lokal tid, hvilket er klokken 14.20 dansk tid.

Der meldes om kaos på stedet. På sociale medier er der bragt optagelser af mennesker, der ligger på jorden. Mange mennesker løb væk fra området, da der var frygt for yderligere eksplosioner, rapporterer tyrkiske medier.

Et stort antal politifolk er sendt til det tæt befærdede område, som evakueres delvist. Butikker lukkes, og skodder rulles ned.

Statsligt tv har vist optagelser af ambulancer og politi på den berømte indkøbsgade Istiklal, hvor eksplosionen skete.

Ingen har taget ansvar

Der er forlydender om, at det kunne være en selvmordsbombe.

Ingen har søndag klokken 17 dansk tid taget ansvar for eksplosionen.

Taksimpladsen har været skueplads for en række vigtige hændelser i løbet af den tyrkiske republiks snart 100 år lange historie.

I 2013 var pladsen centrum for massedemonstrationer mod regeringen i Ankara.

Ifølge nyhedsbureauet dpa sprængte en selvmordsbomber sig selv i luften på indkøbsgaden i 2016. Her blev fire dræbt og 39 såret.