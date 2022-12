Eqaluk Høegh udfritter naalakkersuisoq på vegne af børnene

Anders Rytoft Mandag, 19. december 2022 - 12:46

22.

Så mange spørgsmål har medlem af Inatsisartut Eqaluk Høegh (IA) formuleret til Naalakkersuisut og Mimi Karlsen.

Det er anden gang, at den forhenværende naalakkersuisoq for børn, unge, familier og justits, som har været sygemeldt med stress, stiller paragraf 37-spørgsmål i år - og spørgsmålene tager netop udgangspunkt i børneområdet.

Nærmere bestemt Naalakkersuisuts handlingsplan for efterlevelse af FN's konvention af barnets rettigheder 2023 til 2030, som har været kritiseret af børnetalsmanden. Eqaluk Høegh istemmer:

- Jeg stiller spørgsmål, fordi landsdækkende handlingsplaner ikke kun skal være mål og flotte ord, der er opsat på en rækkefølge. Hvis landsdækkende indsatser skal have indvirkning for børnene, så skal vores lands og Naalakkersuisuts mål og handlinger basere sig på realiteter, lyder det.

Kritisk røst

Han mener, at de politiske mål kun kan opnås gennem inddragelse. Eqaluk Høegh har derfor stillet en række spørgsmål, som søger svar på oplysninger om kommunernes og borgernes stilling - og om disse bliver inddraget. Han ønsker desuden at blive klogere på Naalakkersuisuts planer om realiseringen af planen og viden om afledte initiativer og ikke mindst en redegørelse om, hvordan Naalakkersuisut vil sikre dette.

Eqaluk Høegh gjorde sig bemærket tilbage i 2019, da han i et videoopslag på Facebook slog hårdt ned på politikerne i Inatsisartut, som ifølge Eqaluk Høegh har svigtet i kampen mod overgreb.

Politikeren mistede sit job som ministersekretær for Kim Kielsen. Han blev senere indsat som naalakkersuisoq for Departementet for Børn, Unge og Familier, da Múte B. Egede oprettede det efter valget i 2021. Et arbejde, som han blev nødt til at forlade, efter at han blev sygemeldt med stress.

Nu er han øjensynligt tilbage i kampen for at forbedre børns vilkår. Mimi Karlsen har ti arbejdsdage til at komme med sine svar.