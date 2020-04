Entreprenør sender advarsel til politikerne

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 15. april 2020 - 11:06

Permagreen Grønlands administrerende direktør Jeppe Steffensen oplyser, at coronakrisen ikke har haft de store omkostninger for selskabet.

- Vi har naturligvis nogle medarbejdere, der arbejder hjemmefra, samt nogle som er nødsaget til at passe børn grundet lukningen af institutioner og skoler. Men i det store og hele er vi upåvirkede af coronakrisen og kan levere det arbejde, som vi er bestilt til at lave, oplyser Jeppe Steffensen.

Advarende pegefinger

Direktøren løfter imidlertid en advarende pegefinger og ser knap så optimistisk på fremtiden.

- Der er jo ingen tvivl om, at coronakrisen i form af de nødvendige hjælpepakker til eksempelvis turismeerhvervet koster samfundet mange penge. Og her har Selvstyret jo signaleret, at pengene skal hentes på planlagte investeringer i anlægsfonden, oplyser Jeppe Steffensen.

- Derfor kan entreprenørbranchen måske imødese, at det offentlige skruer ned for sine anlægsinvesteringer i årene, der kommer, forudser Permagreen-topchefen.

Opfordring til politikerne

Han opfordrer politikerne til at tænke sig godt om, så der vil være et jævnt investeringsflow i nye byggerier inden for det offentlige.

- Ellers vil den grønlandske byggebranche pludselig stå med et corona-problem, der blot er forsinket et, to eller tre år. Vi må jo nok imødese, at private investorer i den kommende tid også kan løbe ind i finansieringsproblemer, når det handler om nybyggeri, fordi coronakrisen har drænet mange pengekasser rundt omkring, understreger Jeppe Steffensen, der håber, at det også er politikernes ønske, at så mange job som overhovedet muligt kan opretholdes inden for byggeriet i de kommende år.