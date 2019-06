Entreprenør bygger fabrik: Vil levere elementer til store byggerier

redaktionen Søndag, 02. juni 2019 - 08:18

Der er et stort behov for nye boliger, kollegier, daginstitutioner og en ny stor skole i Nuuk. I begyndelsen af næste år satser en af Danmarks største entreprenørselskaber, MT Højgaard, på at være klar med en produktionsvirksomhed til 15 til 20 millioner kroner i Nuuk, der kan gøre det hurtigere og forhåbentlig også billigere at opføre store byggerier.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

I tirsdags var der rejsegilde på koncernens nye betonelementfabrik i Qinngorput. Under tørre og sikre indendørs arbejdsforhold skal virksomhedens medarbejdere stå for produktion af præfabrikerede betonelementer. Fra fabrikken i Qinngorput bliver elementerne kørt til byggepladserne, hvor de samles. Det giver mange fordele sammenlignet med at støbe betonen på stedet, som er den mest benyttede metode i Nuuk, mener MT Højgaard.

