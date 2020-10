Ensomme borgere ringer til hjælpelinje

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 07. oktober 2020 - 11:48

- Den hyppigste henvendelsesårsag for både børn og voksne er ensomhed.

Det siger afdelingschef i foranstaltningsafdelingen under Socialstyrelsen, Lars Husted, til Sermitsiaq.AG.

- Af de borgere, som henvender sig til Tusaannga, fordi de er ensomme, føler cirka 1/3 sig fysisk ensomme, mens 2/3 føler psykisk ensomhed. Ensomhed kan handle om, at man føler sig uønsket, alene eller at man føler sig ensom i mødet med andre, derfor afhænger ensomhed ikke altid af om man er fysisk sammen med andre mennesker, eller ikke, fortæller Lars Husted.

Knap 4.000 borgere

Hjælpelinjen Tusaannga blev lanceret 23. januar 2019. Siden åbningen har Tusaanngas rådgivere haft i alt 3722 støttende samtaler med borgere fra hele landet. Det vil sige at Tusaannga i gennemsnit har haft 186 opkald om måneden. I september havde Tusaannga 233 opkald.



Har du brug for hjælp? Har du selvmordstanker kan du ringe til den nye centrale rådgivninggslinje Tusaannga på 80 11 80. Åbningstiderne er: Mandag - torsdag 09:00 – 22:00

Fredag 09:00 – 04:00

Lørdag 16:00 – 04:00

Søndag 16:00 – 22:00 Der er også mulighed for at få rådgivning på SMS. Her er nummeret 1899.

Derudover er de hyppigste henvendelsesårsager blandt voksne, psykiske problemer og selvmord, mens børn oftest henvender sig på grund af selvmord, mobning eller psykiske problemer.

Udvidet åbningstider

Der er ingen konkrete tal på, hvor stort et antal af henvendelserne der drejer sig om coronavirus. I udgangspunktet skal borgere henvende sig til Coronatelefonen 801100 for at få svar på Corona-relaterede henvendelser.

- Undtagelsen er børn og unge som kan henvende sig til Tusaannga om corona. Faktisk blev Tusaanngas åbningstider udvidet netop for, at der skulle være et sted hvor børn og unge kan få råd og vejledning i forhold til tanker og bekymringer om corona, oplyser Lars Husted.

Linjen er en succes

Der er en stigning af borgere, der ringer til hjælpelinjen.

- Baseret på at vi ser en stigning i antal henvendelser i tillæg til, at der er en stor del af borgerne, som henvender sig gentagne gange – hvilket formodentligt betyder, at de føler de modtog den nødvendige støtte og rådgivning ved tidligere henvendelser, vil vi sige at Tusaannga er en succes, fremhæver Lars Husted.

En af målsætningerne med at slå alle landets telefonlinjer sammen, var blandt andet på sigt, at tilbyde landets borgere telefonrådgivning 24 timer i døgnet.

- Det er noget af det, vi arbejder hen imod og den 3. juli udvidede Tusaannga sine åbningstider yderligere. Nu er Tusaannga også åben om natten i weekenderne.

Forskellige erfaringer og baggrunde

Derudover har linjen et rådgiverteam med meget forskellige erfaringer og baggrunde.

- Det er en styrke i forhold til, at der er en stor diversitet i de henvendelser som Tusaannga modtager. Når det er sagt, er der altid et udviklingspotentiale, derfor arbejder vi i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold målrettet for at gøre Tusaannga endnu bedre, lyder det fra Lars Husted.