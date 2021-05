Hans Enoksen: Jeg støtter Jens Napaattooq

Inga Egede Fredag, 28. maj 2021 - 17:45

- Jeg er glad for at Jens Napaattooq nu ønsker at komme tilbage i kommunalpolitik i Avannaata Kommunea. Jens Napaattooq og hans families ønske om at komme i familiebehandling bør respekteres, siger formand for Naleraq og formand for Inatsisartut Hans Enoksen, og fortsætter:

- Når mennesker der har brug for hjælp søger hjælp, kan ingen beklage det.

Støtter ham

Naleraq-politikeren valgte at søge om sygeorlov fra Inatsisartut og kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunea for at gå i behandling med sin familie efter en video med en voldsom episode hos familien havde floreret i de socile medier. I denne uge meldte Jens Napaattooq ud, at han klar til at komme tilbage til sit politiske arbejde i kommunalpolitik.

Hans Enoksen oplyser at han har talt med Jens Napaattooq hver dag under -og efter hans behandlingsperiode, og han understreger at han støtter Napâtôk’s udmelding om at videreføre sit arbejde i kommunalpolitik.

- Jeg har talt med Jens Napaattooq hver dag under-og efter hans behandling, og jeg har ingen grund til at ekskludere ham fra partiet. Et meneske med problemer der har et ønske om at komme videre, kan ikke udelukkes, siger Hans Enoksen, og fortsætter:

- Jeg håber at alle vi med problemer, vil erkende vores problemer, og tage et skridt for at søge hjælp, så vi kan komme videre. For de der vil hjælpe, venter bare på at hjælpe os.

Demokraterne og Siumut har over for koalitionen udtrykt, at de er utilfredse med Napaattooqs tilbagevenden til sit politiske arbejde. Hvad mener du om det?

- Enkelte Inatsisartut medlemmer har direkte udtrykt over for mig, at de er glade for Jens Napaattooqs ønske om at komme videre som menneske og i politik. Og det er ikke første gang at et Inatsisartut medlem har søgt hjælp om at komme i behandling. Et ønske om søge hjælp for at komme videre som menneske, bør støttes, siger Hans Enoksen.

Under Inatsisartut valget i april 2021, blev Jens Napaattooq valgt ind i Inatsisartut for partiet Naleraq med 324 personlige stemmer. Napaattooq blev også valgt valgt ind i kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunea med 213 personlige stemmer.