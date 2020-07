Enoksen: Naalakkersuisut er regeringens hvalpe

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 24. juli 2020 - 13:34

Selv om Steen Lynge havde holdt møde med Mike Pompeo sammen med kollegerne fra Danmark og Færøerne, var det kun Mike Pompeo og Jeppe Kofod, der stod frem på det efterfølgende pressemøde, hvilket får Hans Enoksen til at fare i blækhuset.

Partii Naleraq-formanden finder det mærkeligt, at Steen Lynge måtte være tilhører.

Regeringens hvalpe

- Vores medlemmer af Naalakkersuisut er i dag i alt for høj grad den danske regerings hvalpe, og de mister indflydelse, og nu er de endt som tilskuere uden taleret, fastslår Hans Enoksen i en pressemeddelelse.

- Naalakkersuisut må straks indlede arbejde for, at vores land selvstændigt kan foretage forhandlinger samt indgå aftaler med andre lande, dette må den danske regering acceptere, hvis de ønsker at bane vej for god medinddragelse, understreger den drevne politiker, der om nogen har kæmpet for et selvstændigt Grønland.

Direkte dialog

Han mener, at ligelig medinddragelse vil resultere i, at andre lande vil rette direkte henvendelse til ”vores land, og vi vil blive fri for at skulle indhente mandat forud for enhver samtale med andre lande”.

- Naalakkersuisut, I må mande jer op; en grønlænder er ikke mindre værd end en dansker, fastslår Hans Enoksen med syvtommersøm.