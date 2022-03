Hans Enoksen: Vi skal have længere samlinger

Redaktion Fredag, 25. marts 2022 - 16:57

I 2018 blev der over finansloven afsat midler til nedrivning af gamle boliger, byggemodning og byggeri af nye boliger til landets politikere.

Planen var, at Illuut A/S skulle stå for byggeriet, og at Inatsisartuts Formandskab bemyndiges til at indgå en uopsigelig 30-årig lejekontrakt med Illuut A/S. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Planen lyder på et etagebyggeri på 25 nye lejeboliger i Noorlernut i det, der før blev kaldt for Trussely på i alt 2.221 kvadratmeter.

- Vi har i flere år nu snakket om, at medlemmerne af Inatsisartut skulle have faste boliger, men der har også været uenige omkring det partierne imellem. Det er også meget dyrt, at opføre boliger her i Nuuk, og af den grund er arbejdet stoppet flere gange, fordi det simpelthen er for dyrt. Der er licitation i gang, men vi har endnu ikke fået en tilbagemelding om, hvad det kan komme til at koste. Tegningerne er klar, og alt står ellers planlagt og klart, det kommer bare an på, hvornår man starter med at bygge, siger formand for Inatsisartut, Hans Enoksen (N).

