Enoksen indkalder til samling

Merete Lindstrøm Mandag, 12. april 2021 - 18:47

Fredag 23. april vil det være på sin plads med forårsvejr i Nuuk. Det bliver nemlig dagen, hvor det nyvalgte Inatsisartut går i procession i nationaldragt til Inatsisartutbygningen for at konstituere sig.

Dagen begynder traditionen tro med morgenkaffe i Hans Egedes hus klokken 9.00, hvorefter de 31 politikere følges ad i procession til Inatsisartut.

- Efter den konstituerende samling forventes det, at der holdes ekstraordinær samling, da der muligvis vil være dagsordenspunkter, der ikke kan afvente behandling til Efterårssamlingen, lyder det i indkaldelsen.

Formand for IA, Múte B. Egede, oplyser til Sermitsiaq.AG, at forhandlingerne med de andre partier skrider frem som planlagt, og at han fortsat forventer at være klar med en koalitionsaftale lige efter midten af denne måned.

- Vi begynder så småt at kunne se, hvilke muligheder der er for at indgå samarbejde, siger Múte B. Egede.