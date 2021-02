Enoksen om hjerteoperation: Det var hårdt, meget hårdt

redaktionen Onsdag, 17. februar 2021 - 11:06

I begyndelsen af december måned sidste år rejste Naleraqs formand, 64-årige Hans Enoksen, fra sin hjembygd Itilleq ved Sisimiut til Rigshospitalet i den tro, at han blot 10 dage efter en planlagt hjerteoperation ville sætte sine fødder igen i Sisimiut.

For ifølge hans rejseplan skulle han rejse fra Itilleq den 8. december, blive opereret den 15. december, lande tilbage i Sisimiut den 17. december, hvorefter han efter 5 dages karantæne i Sisimiut ville nå hjem til sin bygd to dage før jul. Altså den 22. december, skriver avisen AG.

En forsnævring i hans pulsåre i hjertet skulle opereres på Rigshospitalet via en vene.

Tog alene afsted til Danmark

Men sådan gik det ikke. For først efter knap to måneder og efter have holdt jul på Det Grønlandske Patienthjem i København, nåede han hjem til Sisimiut. Det var den 2. februar og endelig først den 9. februar kunne han ånde lettet op og indånde den friske luft i Itilleq.

- Det har været en hård omgang. Men jeg er i bedring nu. Nok også fordi jeg nu endelig er hjemme i vores hus, indleder Hans Enoksen sin beretning om hjerteoperationen, der blev foretaget den 22. januar i Rigshospitalet, hvor han befandt sig alene i Danmark uden sin nærmeste familie.

- Da jeg skulle rejse til Rigshospitalet, sagde jeg til min kone og familie, at det nok skulle gå, og at det også derfor var helt fint, at jeg tog afsted alene, beretter Hans Enoksen over for AG, mens hans stemme knækker over.

