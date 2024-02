Enlig mor samler underskrifter for valg

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 06. februar 2024 - 11:02

Borgere kan ikke vente et år mere på valg og må gå til valgurnerne i utide.

Det mener en borger, der tidligere har fortalt om sin og sit barns levevilkår til Sermitsiaq.AG.

Najarak Svendsen fremgår som initiativtager til en underskriftsindsamling i skrivunder.net med overskriften Qinersisa (Lad os gå til valg, red.).

- Levevilkårene bliver kun værre. Madvarer bliver dyrere, mens sociale ydelser og økonomisk hjælp bliver mindre. Forældre må bede andre om hjælp for at have nok mad til deres børn.

Sådan lyder indledningen til en underskriftsindsamlingen, der er startet den 1. februar.

Ophavskvinden er Najarak Svendsen fremgår det på skrivunder.net.

Hun har tidligere udtalt sig til Sermitsiaq.AG og fortalt om sine økonomiske problemer i forbindelse med overgangen til nye regler for offentlig hjælp ved årsskiftet. Med alle regninger betalt havde Najarak Svendsen kun få midler at leve for sammen med sit barn.

Større rådighed som valgflæsk

Indtil videre har lidt over 60 borgere skrevet under på underskriftsindsamlingen.

Blandt argumenterne for, at borgere bør gå til valg nu, lyder, at pensionister skulle gå tiggergang hos restauranter og cafeer samt at fiskere risikerer at miste deres erhverv med den nye fiskerilov.

Samtidig begrunder Najarak Svendsen sin indsamling, at Naalakkersuisut ikke har formået at indfri deres løfte til vælgerne:

- I valgkampen lovede formanden for Naalakkersuisut, at borgere vil have flere penge mellem hænderne. Men vi kan se, at det går den forkerte vej, hvor borgere må gå sultne i seng og risikere at blive smidt ud af lejeboligerne, lyder det i begrundelsen.