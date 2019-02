Enighed om stramning af lov om seksualforbrydelser

Blodskam kommer fremover også til at omfatte adoptivbørn.

Blodskam kommer fremover også til at omfatte adoptivbørn.

Seksualforbrydelser inden for ægteskabet dømmes på samme måde som seksualforbrydelser uden for ægteskabet.

