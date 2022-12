Enighed om historisk aftale ved COP15 om biodiversitet

Ritzaus Bureau Mandag, 19. december 2022 - 07:30

Ved FN's maratonmøde om biodiversitet, COP15, i Montreal har mødets ledere mandag erklæret, at en historisk aftale er blevet vedtaget.

- Pakken er vedtaget, siger mødets formand, den kinesiske miljøminister, Huang Runqiu, efter forhandlinger til langt ud på natten søndag i Montreal.

Hans erklæring blev mødt med stort bifald fra salen.

Landene har på topmødet forpligtet sig til at få vendt årtiers tilbagegang med udryddelser af arter og ødelæggelser af leveområder og økosystemer.

Aftalen erklæres vedtaget trods modstand fra DR Congo.

Den kinesiske formand erklærede aftalen vedtaget, kort efter at repræsentanterne for DR Congo havde meddelt, at de ikke kunne støtte aftalen. Aftalen har afgørende betydning for kritisk finansiering af en redningsindsats for den biologiske mangfoldighed i udviklingslande.

Det er i verdens udviklingslande, at man finder den største biodiversitet på Jorden.

Aftalen indebærer, at der fra 2030 skal anvendes 30 milliarder dollar årligt (210 milliarder kroner) på beskyttelsen i udviklingslandene. Der er også en opfordring til at bruge 20 milliarder dollar årligt frem mod 2025 på at sikre biodiversitet. Det svarer til 140 milliarder kroner.

På nuværende tidspunkt bruges der omkring ti milliarder dollar årligt.

Målet med FN's naturtopmøde var at få vedtaget et rammeværk for global biologisk mangfoldighed - en form for "Parisaftale for naturen".

196 lande har været samlet til forhandlinger på naturtopmødet i Montreal i Canada.

Et udkast til en aftale blev lagt frem søndag, hvor det er et erklæret mål at beskytte mindst 30 procent af verdens land-, kyst- og havområder inden 2030.

I dag er 17 procent af landområderne og 10 procent af havområderne beskyttet.

- Der har aldrig været sat et mål om at bevare så megen global natur i denne skala, siger Brian O'Donnell, som er direktør for miljøgruppen Campaign for Nature.

Det er også nævnt som mål, at 30 procent af verdens land- og kystområder skal beskyttes inden 2030.

I udkastet til aftalen opfordres landene til at "sikre og muliggøre, at inden 2030 er mindst 30 procent af landområder, indre vandveje og kyst- og havområder" beskyttet og forvaltet.

Teksten er et kompromis, som Kina har hjulpet med at nå frem til. Kina skulle have været vært for topmødet, men det måtte udsættes på grund af coronapandemien. COP15 blev så holdt i Canada, men med Kina for bordenden.

Der er også en passage om oprindelige folk og deres ret til at passe på de landområder, de gennem mange generationer har levet på og af. Det har været et krav fra flere ngo'er.

Forurening og ødelæggelse af naturområder har ført til, at omkring en million plante- og dyrearter er truet af udryddelse, advarer forskere.

Da FN's generalsekretær, António Guterres, åbnede topmødet i Montreal i sidste uge, advarede han om, at menneskeheden er blevet et "masseødelæggelsesvåben".

Han opfordrede alle deltagerne ved COP15 til at indgå en "fredspagt med naturen".