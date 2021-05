Enighed blandt fangere og forskere

Redaktionen Søndag, 30. maj 2021 - 15:15

Grønlands Naturinstitut har repræsenteret Grønland i en ny forskningsrapport med titlen ”The State of the Arctic Terrestrial Report”, som er offentliggjort af CBMP, Circumpolar Biodiversity Monitoring Program, der er en videnskabelig arbejdsgruppe under CAFF Conservation of Arctic Flora and Fauna, som hører under Arktisk Råd.

Flere end 200 forskere fra de arktiske lande har deltaget i undersøgelsen, der baserer sig på langtidsovervågning af biodiversitet i alle de arktiske nationer, skriver avisen Sermitsiaq.

Ifølge rapporten er flere grønlandske arter under pres på grund af ændrede klimaforhold, der tegner sig også et billede af, at̊ Grønlands biodiversitet er i forandring.

Christine Cuyler, der er konsulent for Grønlands Naturinstitut, og en af eksperterne bag rapporten, påpeger, at klimaændringerne kan forårsage pludselige katastrofale vejr udslag med hurtig virkning på bestandene.

