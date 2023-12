Boligejere frygter prischok på brændstof

Thomas Munk Veirum Torsdag, 14. december 2023 - 07:45

De seneste to år har Grønland haft en relativt lav inflation blandt andet takket være KNI´s fastprisaftale på brændstof. Mens energipriserne eksploderede i resten af verden, var det stort set status quo her i landet.

Men snart er det slut. Polaroil forventes om kort tid at afsløre, hvad energipriserne fremover skal være. Eksperter er enige om, at priserne kun vil gå en vej – nemlig opad. Men hvor meget vides endnu ikke.

Uroen om energipriser har sat sig i både boligejere og boligkøbere, fortæller privatkundedirektør i Grønlandsbanken, Jimmi Johannesen, til Sermitsiaq.AG.

- Vi kan godt mærke en stigende usikkerhed hos vores kunder, om hvad der sker med energipriserne.

Folk er mere afdæmpede

- Usikkerheden har gjort, at folk er lidt mere afdæmpede og ikke så hurtige til at underskrive en købsaftale på en bolig som tidligere. Nu tænker folk lidt mere over, hvad energipriserne kan komme til at betyde, siger Jimmi Johannesen.

Han fortæller, at de forventede stigende energipriserne også er blevet et element i bankens rådgivning:

- Det er nogle faktorer, vi lægger ind allerede nu. Vi ved heller ikke, hvad en ny olieaftale indebærer, men vi har lidt konservativt lagt nogle forudsætninger ind, når vi beregner folks rådighedsbeløb.

Privatkundedirektøren siger i den forbindelse, at banken i løbet af året har foretaget mange konverteringer, hvor boligejere har kunnet få penge i hånden ved at opkonvertere deres lån fra en lav rente til en højere rente.

Kunder vil have mere energivenlige løsninger

En del kunder har valgt at bruge pengene på energiforbedringer af deres bolig:

- Vi har set mange, der er begyndt at tænke mere bæredygtigt ved for eksempel at lave nogle energiløsninger, der lever mere op til nutidens standarder.

- Det virker som om, at flere er blevet bevidste om det, og eksempelvis installerer varmepumper, forbedrer isolering, sætter nye ruder i og så videre, fortæller Jimmi Johannesen.

Ifølge privatkundedirektøren spiller de grønne overvejelser i stigende grad også ind, når kunderne eksempelvis tager stilling til køb af ny bil.