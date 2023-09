Energiagentur: Efterspørgsel på olie, gas og kul topper før 2030

Ritzaus Bureau Tirsdag, 12. september 2023 - 07:00

Efterspørgslen på olie, kul og naturgas vil toppe inden 2030.

Det skriver chefen for Det Internationale Energiagentur (IEA), Fatih Birol, i en kronik tirsdag i Financial Times om agenturets kommende prognoser.

Det bliver ifølge Financial Times første gang, at IEA spår, at det bliver i dette årti, at efterspørgslen på fossile brændstoffer topper.

Prognosen ventes offentliggjort næste måned i rapporten World Energy Outlook.

- Vi er vidner til begyndelsen på afslutningen på de fossile brændstoffers æra, og vi må forberede os på den næste æra, siger Birol ifølge erhvervsmediet.

- Det viser, at klimapolitiske tiltag virker.

Han kalder prognosen et "historisk vendepunkt", men opfordrer også politikere til at gøre mere for omstillingen af energisektoren samt for at få nedbragt CO2-udledningerne.

IEA har tidligere sagt, at den samlede efterspørgsel på fossile brændstoffer vil toppe omkring 2030, skriver Financial Times.

Men den teknologiske udvikling har skubbet til prognoserne. Det skyldes blandt andet brugen af elbiler og grøn energi.

Særligt udviklingen af brugen af elbiler i Kina betyder, at olieefterspørgslen vil toppe inden 2030, skriver Birol i kronikken.

Imens vil brugen af vedvarende energikilder og varmepumper få gasefterspørgslen til at falde. Samtidig har Ruslands invasion af Ukraine skubbet til omstillingen i Europa ifølge Birol.

Om kul skriver IEA-chefen, at den "globale efterspørgsel" har været "stædigt høj i det seneste årti".

- Men den står nu til at toppe i det næste årti, fortsætter Birol og henviser til fremskridt i sol- og vindkraft.

Selv om der er positive udviklinger i efterspørgslen på fossile brændstoffer, har verden ualmindeligt travlt med at nedbringe sine udledninger.

- Det forudsete fald i efterspørgslen, som vi regner med på baggrund af den nuværende politik, er ikke i nærheden af at være nok til at sætte verden på en kurs mod at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader, skriver Birol.

IEA er en mellemstatslig organisation, der hovedsageligt finansieres af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD.