Energi: 160 meter høj mast i Nuuks Nordland

Redaktionen Søndag, 12. november 2023 - 13:52

1/3 del af Anori A/S’ 160-meter høje met-mast er nu sat op i Nuuks Nordland. Masten, der vejer i alt 13,5 tons og flyves med helikopter til den sydvestlige del af Nordladet, skal indsamle vind- og vejrdata til det, der er selskabets mål: En vindfarm med 210 vindmøller.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Vi mangler de øverste 120 meter, som vil blive sat op inden længe, siger direktør i Anori A/S, Palle Christiansen, som kalder selskabet for en prøveballon for grøn industri i Grønland.

I efteråret opstillede Anori A/S deres første mindre vejrstation på det område, hvor vindfarmen potentielt skal placeres. Vejrstationen skal sammen med den 160-meter høje met-mast indsamle vejr- og vinddata i et år.

De data er vigtige, da de vil bidrage til at dokumentere projektets levedygtighed over for banker og myndigheder, fortæller Palle Christiansen, som forklarer, at selvom selskabet allerede har pålidelige satellitdata, er det stadig nødvendigt med fysiske målinger.

- Der er masser af vind i Grønland og adgangen til rent vand er også til stede. Kunderne er derude på verdensmarkedet, og Grønland har brug for nye arbejdspladser og især nye eksportindtægter, siger direktøren.

Læs hele artiklen i avisen Sermitsiaq: