Endnu en voldsom video deles på sociale medier

Merete Lindstrøm Mandag, 09. oktober 2023 - 17:38

Den 1. september har Grønlands politi modtaget en anmeldelse om et overfald ved Qajaasaarfik i Aasiaat.

Overfaldet er blevet optaget på video, hvor man kan se, hvad politiet også bekræfter.

Et offer bliver af flere unge tildelt adskillige slag og spark, mens han ligger ned. Han forsøger at skærme sig mod spark og slag. Videoen er meget voldsom, men alligevel florere den blandt unge på Facebook.

Politiet har tidligere fortalt, at ydmygelsesvold generelt foregår ved, at den person, der filmer volden, anses for at handle i forening med den person, der udøver volden, oplyser han. Hvorvidt det er tilfældet her, fremgår ikke af oplysningerne fra politiet

Det gør overgrebet værre

Vicepolitiinspektør Jan Geisler, der er leder for distrikterne påpeger dog, at deling af den type videoer forværre overgrebet.

- Vi er opmærksomme på, at der florerer en video på Facebook om overfaldet, og vi arbejder på at få den fjernet. Vi vil samtidig opfordre folk til at stoppe med at dele videoen med andre, da man på den måde er med til at forværre den krænkelse, forurettede allerede har været udsat for.

Politiet har middelbart efter anmeldelsen anholdt en 18-årig gerningsmand og har efterfølgende identificeret de tre øvrige gerningsmænd.

Meget unge gerningsmænd

Èn af gerningsmændene er 15 år, og de to andre er under den kriminelle lavalder. De sociale myndigheder er derfor også inddraget i sagen, oplyser politiet til Sermitsiaq.AG.

Offeret - en 19-årig mand - er efter hændelsen blevet afhentet af en ambulance og indlagt på Aasiaat Sygehus. Politiet oplyser ikke hvordan hans tilstand er.

Grønlands Politi efterforsker fortsat sagen.