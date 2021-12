Endnu et strømsvigt i Nuuk

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 01. december 2021 - 10:47

Omkring klokken 9.45 onsdag gik strømmen i hele Nuuk igen.

Nukissiorfiit melder på deres Facebookside, at de arbejder på at genetablere forsyningen fra vandkraftværket i Buksefjorden efter en kortslutning på linjen til vandkraftværket.

- Nukissiorfiit forsøger at genstarte vandkraftværket og reetablerer forsyningen, hurtigst muligt, skriver Nukissiorfiit og oplyser, at de vil melde ud om situationen snart.

Tidligere på morgenen har Nukissiorfiit meldt ud, at de sporadiske strømsvigt i Nuuk skyldes ophedning på en af deres stationer.

- Vi har nu fundet fejlen, der har forårsaget udfald i Nuuk og Nuussuaq her til morgen. Det skyldes en opvarmet transformerstation, der er lukket ned og har medført de lokale udfald. Nu er transformerstationen nedkølet og sættes i drift igen. Nukissiorfiit kan derfor snarest genindkoble alle bydele.

Men det var en kortvarrig løsning.

Buksefjorden er nede igen

Grønlands Politi melder også på deres Facebookside, at det igen er vandkraftværket i Buksefjorden, der er sat ud af spillet:

- Nukissiorfiit oplyser, at forbindelsen til el-kraftværket i Buksefjorden omkring kl. 10.00 i dag er blevet afbrudt, og at det har forårsaget afbrydelse af strømmen til hele Nuuk, skriver politiet.

Det er endnu uvist, hvornår myndighederne genetablerer strømforsyningen i Nuuk:

- Nukissiorfiit arbejder på at etablere nødstrøm fra el-kraftværket i Nuuk, hvorefter det forventes, at enkelte bydele løbende vil blive koblet på el-nettet igen. Det er dog ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige nærmere om, hvornår borgerne kan forvente at få strøm igen. Nukissiorfiit har dog oplyst, at det ikke forventes at tage lige så lang tid at få nødstrøm som i går, skriver politiet.

Udvis forsigtighed

Der er stormvarsel i Nuuk i dag onsdag. Myndighederne har i går aftes opfordret borgerne til at forberede sig til endnu et strømnedbrud under stormen. Stormen er dog endnu ikke nået Nuuk.

Grønlands Politi advarer om, at der er meget glat på vejene, og opfordrer derfor borgerne til at udvise stor påpasselighed, når de færdes i trafikken, når stormen rammer.