Endnu en storm rammer vestkysten tirsdag

Merete Lindstrøm Mandag, 27. februar 2023 - 16:49

Vagtgående meteorolog hos DMI, Marie Timm, mener, at Vestkysten har været særligt hårdt ramt af blæsevejr den seneste tid. Og tirsdag bliver ingen undtagelse, siger hun til Sermitsiaq.AG.

- Vinden kommer med et lavtryk fra Canada, hvor der jo er meget koldt i øjeblikket. Kulden betyder masser af lavtryk, som nogle gange går op langs Vestkysten og andre gange langs Østkysten. Denne gang er motorvejen så altså op langs vestkysten, fortæller hun.

Ifølge DMI og Windy kan vi i Nuuk forvente middelvind omkring 37 meter i sekundet og vindstød op mod 51 meter i sekundet tirsdag lige over middag.

Vinden begynder så småt i Qaqortoq i løbet af nattetimerne og tager så til i styrke omkring Paamiut fra de tidlige morgentimer. I løbet af formiddagen bevæger den sig mod Nuuk, hvor den rammer hårdest lidt over middag.

Slutter med en god kuling

Allerede i løbet af formiddagen kan vi dog forvente begyndende storm med vindstød af orkanstyrke i hovedstaden, lyder det fra DMI.

Sidste by på kysten, der forventes at blive ramt er Maniitsoq, der også kan forvente et heftigt blæsevejr over middag. Meteorologen forklarer, at er svært at forudsige, hvor slemt det bliver, når man er i områder med høje fjelde, men retningen i morgen tyder altså på nogle meget voldsomme vindstød.

- Det er det klassiske problem med Ukkusissat (Store Malene) der kaster vinden ned mod byen med voldsomme vindstød, når den kommer fra sydøst, fortæller Marie Timm.

I løbet af eftermiddagen forventes det så, at vinden går over i sydvest og det betyder en ”god” kuling med middelvin på 15 meter i sekundet, lyder det optimistisk fra Marie Timm.

- Det kan vi godt lide, for så kan fjeldene ikke lave de her urolige og voldsomme vindstød.

Den kan blive mildere end forventet

Marie Timm tager lige et enkelt forbehold omkring voldsomheden. Vi kan nemlig være heldige, at lavtrykket går lidt tættere på Canadas kyst end forventet, og i det tilfælde kan den værste orkan udeblive på grønlands Vestkyst.

Hun minder om, at man kan holde sig opdateret på DMI´s hjemmeside.

Grønlands Politi advarer på Facebook om stormen og opfordre befolkningen i Paamiut, Nuuk og Maniitsoq til at sikre byggepladser, ejendele og både inden stormen rammer.