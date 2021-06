Endnu en sommer uden turister

Redaktionen Lørdag, 12. juni 2021 - 14:26

Sommeren 2021 bliver stort set uden turister. Sådan lyder vurderingen fra flere aktører i branchen, der ikke sætter deres lid til, at de nye karantæneregler for vaccinerede gør den store forskel.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

For turisterne skal stadig i isolation inden test på 2.-dagen, hvorefter de skal vente på svar, der kan tage op til 72 timer at få. Det betyder reelt, at turister risikerer karantæne på 3-5 dage. Det er selvfølgelig en lille forbedring i forhold til tidligere, men der er ikke mange turister, der vil bruge flere dage af deres ferie i karantæne.

- Jeg er glad for lempelsen for vaccinerede turister. Men man har stadig tre dages karantæne som minimum. Det kan dog potentielt være længere tids karantæne, hvis man for eksempel ankommer fredag, da der ikke testes søndag i alle byer. Og så er der nogle gange også lange svartider, så det er ikke optimale indrejsebetingelser for turister, siger turistchef i Innovation South Greenland, Sarah Woodall.

