Endnu en sommer med ekstraordinært mangel på læger og sygeplejersker

Torsdag, 06. juli 2023 - 15:01

Naalakkersuisut og sundhedsvæsenet erkender at rekrutteringsindsatsen endnu engang er slået fejl, hvilket betyder at sundhedsvæsenet skrues ned på laveste blus i sommerperioden.

Borgere over hele landet bliver påvirket af den kritiske situation med personalemangel på forskellig vis i form af færre muligheder for kontakt og behandling i sundhedsvæsenet.

Ændret adgang i regionerne og risiko for flytning af fødsler

Sundhedsvæsenet understreger, at akutte sager vil blive prioriteret mens mindre alvorlige henvendelser bliver nedprioriteret.

Det er i alle regioner man opleve at kapaciteten bliver mindsket. Det kan eksempelvis betyde at borgere kan blive henvist til nærmeste regionssygehus i stedet for det lokale sundhedscenter ligesom, der kan blive flere patientoverflytninger til regionssygehuse eller Nuuk og Danmark.

Det kan i nogle perioder blive nødvendigt, at gravide kvinder skal føde på Dronning Ingrids Hospital. Det gælder som minimum for Ilulissat og Qaqortoq.

Bygdebesøg samt ældrebesøg bliver ramt

Nogle besøg i bygder kan blive udskudt eller aflyst. I den forbindelse vil bygdens borgere så vidt muligt blive serviceret telemedicinsk.

Derudover vil der i perioder være mindre grad af udgående funktioner til for eksempel plejehjem i byerne.

Travlheden kan også betyde at borgeres behandlingsforløb i nogle tilfælde kan blive ændret eller udskudt.

80 11 11 forventes stadig overbelastet

I Nuuk er der i forvejen meget store udfordringer med lægetelefonen 80 11 11, men sundhedsvæsenet varsler yderligere pres fordi Dronning Ingrids Sundhedscenter via telemedicin kommer til at bistå sundhedscentre uden læge.

Det er i forvejen ikke muligt for medarbejderne at nå at ringe tilbage til alle borgere, som henvender sig i telefonen 80 11 11 om morgenen, på trods af, at henvendelserne vurderes relevante. Akutte og uopsættelige henvendelser vil fortsat blive blive henvist til skadestuen.

