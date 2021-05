Endnu en smittet på Pituffik

Merete Lindstrøm Torsdag, 20. maj 2021 - 17:30

Torsdag er endnu en person fundet smittet med Covid-19 på Pituffik.

Landslægen bekræfter, at der er en yderlig smittet.

- Der er igangsat undersøgelser blandt en større gruppe ansatte for at sikre, at det ikke spreder sig mere, siger Landslæge Henrik L. Hansen til Sertmitsiaq.AG.

Det vides endnu ikke, om personen er smittet af et af de i forvejen tre kendte tilfælde, eller om der er flere smittede.

LÆS OGSÅ: Landslæge: En mere smittet i Thule Air base

For at undgå smittespredning har Epidemikommissionen, efter de tre tilfælde blev opdaget midt i maj, udstedt forbud mod ind og udrejse til resten af Grønland fra basen frem til 1. juni. Henrik L. Hansen kan endnu ikke oplyse, om forbuddet forlænges.

- Vi afventer udviklingen de kommende dage for at se, om der kan påvises flere tilfælde, og har ikke taget stilling til det endnu. Men det er klart, at vi opretholder de nødvendige tiltag for at sikre, at der ikke kommer smittespredning i andre dele af Grønland

Der er i nu tre smittede med corona på Pituffik, da den ene der har været smittet er blevet raksmeldt. De to første tilfælde har bragt smitten ind fra USA. Den tredje er formentlig smittet på basen. Vedkommende fik symptomer og blev efterfølgende påvist smittet. Torsdag er det fjerde tilfælde altså fundet.