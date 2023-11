Endnu en kommune kan være på vej til at sænke skatten

Thomas Munk Veirum Torsdag, 02. november 2023 - 07:42

Obs: Det fremgik, at Siumutgruppen havde fremsat en mindretalsudtalelse i forbindelse med budgetbehandlingen. Det er præciseret, at de blot har fået optaget en udtalelse i referatet.

Tidligere i år kunne Kommune Kujalleq fortælle, at det bliver billigere at bo i kommunen fra 2024, hvor kommuneskatten nedsættes fra 28 til 27 procent. Nu kan Kommune Qeqertalik være på vej med et lignende tiltag.

I forbindelse med kommunens arbejde med næste års budget foreslås det således at sænke skatten med to procentpoint fra 28 til 26 procent.

Skattelettelsen vurderes at kunne give en familie med to SIK-lønninger cirka 1.000 kr. mere udbetalt om måneden, fremgår det af en sagsfremstilling til et møde i kommunalbestyrelsen afholdt i sidste uge.

Kommunal opsparing eller skattelettelse

Baggrunden for, at kommunen overvejer at sænke skatten, er, at der er udsigt til flere skatteindtægter i kommunen næste år, ligesom bloktilskuddet ventes at stige.

Samtidig er der lovgivningsmæssigt et loft over, hvor meget kommunens udgifter må stige i den såkaldte budget- og regnskabslov. Det vil sige, at enten kan kommunen vælge at spare op til dårligere tider eller lade borgerne beholde flere penge ved at sætte skatten ned.

LÆS OGSÅ: Det bliver billigere at bo i Kommune Kujalleq

Kommunens forvaltning beskriver muligheden for en skattelettelse således:

- I budgetregulativet er skatteprocenten fastsat til 28 %. De gunstige skatteindtægter vil i 2024 give mulig for at sænke skatten til 26 % uden at det vil gå ud over det serviceniveau som kommunen leverer.

Vil hjælpe i en tid med stigende priser

- Det foreslås derfor, at skatteprocenten i kommunen sænkes til 26 %. Hvis kommunen sænker skatten med 2 %p vil det give en familie med 2 SIK-lønninger ekstra 11.520 kr. udbetalt. Dette vil kunne hjælpe familierne i en tid med stigende priser, står der i sagsfremstillingen.

På kommunalbestyrelsesmøde i sidste uge blev budgettet førstebehandlet, og indstillingen fra forvaltningen godkendt af et flertal. Siumut-gruppen har fået optaget en udtalelse om, at man kræver, at kommunens takster ikke stiger. I budgettet lægges der op til, at taksterne reguleres i forhold til pris- og lønudviklingen, hvilket er beregnet til 3,47 procent.

Om skatten ender med at blive sat ned vil lægge fast, når budgettet er færdigbehandlet. Andenbehandlingen finder sted den 29.-30. november 2023.