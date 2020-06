Endnu en Hans Egede statue udsat for hærværk

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 30. juni 2020 - 06:17

Hærværket mod Hans Egede statuen bliver bekræftet af Københavns Politi, der tidligt tirsdag morgen dansk tid sendte en patruljevogn til stedet for at be- eller afkræfte et tip, som Sermitsiaq.AG havde modtaget.

Hans Egede statuen ved Marmorkirken efter nattens hærværk Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Københavns Politi oplyser til Sermitsiaq.AG, at statuen af Hans Egede ved Marmorkirken natten til tirsdag dansk tid er blevet påført ordene "decolonize" med rød maling. Om statuen i øvrigt er blevet vandaliseret med rød maling kan politiet ikke oplyse, da sagen endnu ikke er blevet noteret i døgnrapporten.

- Sagen vil blive efterforsket som en hærværkssag, oplyser Københavns Politi, der nu vil indlede en efterforskning for at finde frem til, hvem der står bag hærværket.

Heftig debat

Da statuen af den dansk-norske missionær blev udsat for hærværk op til nationaldagen den 21. juni i Nuuk udløste det en heftig debat, og flere underskriftsindsamlinger blev etableret af modstandere og tilhængere af statuens placering.

Borgmester Charlotte Ludvigsen fra Kommuneqarfik Sermersooq har oplyst, at kommunen nu vil inddrage borgerne i en proces for at finde frem til, hvad der eventuelt skal ske med statuen, som nogen har foreslået kunne placeres ved Nationalmuseet eller kirken. Andre har foreslået, at den skulle smides i fjorden.

Flere statuer

Marmorkirken er kendt for at have adskillige statuer af berømte mænd fra den danske kirkehistorie. Således er Hans Egede i selskab med eksempelvis Grundtvig, Brorson, Kingo, Ingemann. Der er således også statuer af Søren Kirkegaard, Ansgar, Knud den Hellige og Hans Tausen uden for Marmorkirken, der også hedder Frederiks Kirke.

Demonstranter verden over har i løbet af de seneste uger vandaliseret statuer og mindesmærker, der har relation til fortidens slavehandel i forbindelse med demonstrationer med sloganet Black Lives Matter. Demonstrationerne blussede op, efter at George Floyd, en sort mand, omkom efter en voldsom anholdelse i Minneapolis den 25. maj.