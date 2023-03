Endnu en bodypacker snuppet i Kangerlussuaq

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 07. marts 2023 - 12:44

En mand er siden mandag formiddag blevet tilbageholdt af politiet, da en kontrol viste, han havde små pakker med hash i kroppen.

Bodypackeren blev opdaget i Kangerlussuaq, og senere fløjet til Nuuk til tilbageholdelse.

- Vi kunne konstatere, at han havde hash indvortes. Og vi ville selvfølgelig sikre, at han skilte sig af med dem alle før en løsladelse, oplyser vagtchef ved Grønlands Politi, Palle Augustinussen til Sermitsiaq.AG.

Politiet oplyser ikke, hvor mange pakker med hash manden havde i sig.

Tæt på en grundlovsforhør

For at sikre sig, at al maveindholdet kunne komme ud før en eventuel løsladelse fra tilbageholdelsen, havde politiet anmodet om et grundlovsforhør i retten for manden. Vagtchefen oplyser dog, at manden skilte sig af med al indholdet før grundlovsforhøret og derfor kunne løslades fra tilbageholdelsen.

En bodypacker blev også stoppet i Kangerlussuaq i slutningen af januar, hvor en scanning viste, at han havde omkring 100 små pakker med hash inde i hans krop.

Politiet har tidligere advaret mod metoden, hvor folk bruger kroppen til at smugle stoffer. Tre personer døde sidste år i forbindelse med, at de havde smuglet stoffer i kroppen.