Endnu et Airbus-fly står på Air Greenlands ønskeliste

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 21. januar 2020 - 11:13

Opdateret kl. 12.12. med kommentar og præcisering fra Jacob Nitter Sørensen, red.

For at imødegå konkurrence fra andre flyselskaber og mulighed for at udvikle nye flyruter, når de nye atlantlufthavne i Ilulissat og Nuuk står klar i 2023, kan det komme på tale, at Air Greenland investerer i endnu et Airbus-fly, afslører flymagasinet check-in.dk.

Administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen oplyser til flymagasinet, at man endnu ikke har taget den endelige beslutning om det ekstraordinære flyindkøb, men hvis det bliver en realitet, er der ingen tvivl om, hvilken flytype og leverandør, selskabet vil vælge.

Til Sermitsiaq.AG understreger Jacob Nitter Sørensen, at “vi endnu ikke har konkrete planer om et ekstra indkøb af yderligere et Airbus-fly, men det kan selvfølgelig være en mulighed, vi skal drøfte i fremtiden”.

Optimal pilot-udnyttelse

- I givet fald vil det blive i A320-serien, siger Jacob Nitter Sørensen til flymagasinet og henviser til, at piloterne på A320- og A330-fly kan betjene begge flytyper efter et kort træningsforløb, og dermed kan man udnytte sine piloter optimalt.

Et ekstra fly giver også Air Greenland mulighed for selv at betjene ruten København og den kommende regionallufthavn i Qaqortoq i sommerhalvåret. Den opgave med 30 rundture har man i de senere år haft leaset ud til Jet Time.

Ny konkurrence

Med de nye lufthavne er der åbnet op for yderligere konkurrence fra andre flyselskaber i verden. Set i det lys vil et ekstra Airbus-fly kunne være med til, at Air Greenland kan forsvare sit marked, som det sidder tungt på i dag.

- SAS eller andre flyselskaber kommer de steder, hvor der er et attraktivt marked. Markedet er lille i øjeblikket, men måske kommer der konkurrence i andet, tredje eller fjerde år (efter åbningen af de nye atlantlufthavne, red.), siger Jacob Nitter Sørensen til check-in.dk.