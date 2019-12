Mange ender som tremmeruskere

Redaktionen Onsdag, 04. december 2019 - 12:29

Grønland er på trods af den principielle ambition om ikke at »fængsle og straffe« sine borgere et af de lande i den vestlige verden, som sender relativt flest indbyggere bag lås og slå.

Det skriver avisen AG.

Det er det britiske Institute for Crime & Justice på Birkbeck Universitetet i London, som laver en årlig opdatering – kaldet The Word Prison Brief – over, hvilke landes retssystemer, der er mest flittig til at bruge fængselsstraf.

USA topper den aktuelle liste efterfulgt af lande som blandt andet El Salvador, Rwanda, Cuba og Rusland.

Øverste femtedel

I alt er der rangeret 222 lande og selvstyreområder – og Grønland kommer ind som nummer 48, det vil sige tæt på den øverste femtedel.

De andre nordiske er langt længere nede på listen: Danmark deler en 184. plads med Norge, Sverige kommer ind som nummer 191 og Finland som nummer 203.

Ifølge lektor, ph.d. Annemette Nyborg Lauritsen fra Ilisimatusarfik – hun er landets førende forsker i anstaltsforhold og kriminalitet – giver listen ikke et fuldt dækkende billede af kendsgerningerne for Grønlands vedkommende, idet indsatte i Herstedvester ikke er talt med.

