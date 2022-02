Endeligt opgør med kriminalloven

Redaktionen Torsdag, 24. februar 2022 - 16:50

Systemet har fejlet. Er det virkelig rimeligt, at vi bliver ved med at forhøje straffene for de her mennesker?

Spørgsmålet formuleres af Grønlands førende kriminolog, som mener, der er grund til at tænke sig om en ekstra gang, inden foranstaltningsniveauet hæves.

- Af de internationale statistikker fremgår, at Grønland har 200 indsatte per 100.000 indbyggere. De nordiske lande kommer ikke over 70 indsatte. Intet land i Vesteuropa har flere indespærrede end Grønland. Nu lægges der op til, at flere skal spærres inde i længere tid, konstaterer Annemette Nyborg Lauritsen, lektor, ph.d. på Ilisimatusarfik.

- Når vi står med voldsomme tal for personfarlig kriminalitet, vækker det naturligt nok bekymring. Alle kan være enige om, at noget skal gøres. Men spørgsmålet er, om straffe på op til 16 år er en løsning eller en falliterklæring?

Omsorgssvigtede

Annemette Nyborg Lauritsens prægnante pointer blev fremført – via en computerforbindelse – for en gruppe politikere og fagfolk, som på skift spærrede øjnene op og spidsede ører. Rammen var Christiansborg, hvor Folketingets Grønlandsudvalg indkaldte til høring om fremtidens retsvæsen, og Annemette Nyborg Lauritsen var en af flere eksperter, som var igennem fra Grønland; i øvrigt på en dag, hvor Nuuk var ramt af vinterens hidtil værste vejr. Sneen buldrede mod ruden.

Anderledes afdæmpet var stemningen på Christiansborg, hvor politikerne opmærksomt lyttede til indlæggene. Annemette Nyborg Lauritsen forklarede, at mange dømte har haft svære opvækstvilkår.

- Der er ikke tale om et repræsentativt udsnit af befolkningen. Langt fra. De er et produkt af et mangelfuldt skole- og socialsystem. Generation efter generation er de blevet udsat for omsorgssvigt. Hvis man bare straffer hårdere og hårdere, går det ud over mennesker, som aldrig er blevet hjulpet tilstrækkeligt.

