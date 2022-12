Endelig kongresrapport giver Trump skylden for stormløb

Thomas Munk Veirum Fredag, 23. december 2022 - 06:43

Det dødelige stormløb på Kongressen i USA 6. januar 2021 var ikke sket uden den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps tilstedeværelse.

- Ingen af hændelserne 6. januar ville være sket uden ham.

Sådan lyder det i en rapport udarbejdet af det kongresudvalg, der har undersøgt, hvilken rolle Trump spillede under kongresstormen, skriver nyhedsbureauet AP.

- Den centrale årsag til 6. januar var én mand, den tidligere præsident Donald Trump, som mange andre fulgte, lyder det i rapporten.

Oprøret truede demokratiet alvorligt og "satte amerikanske lovgiveres liv på spil".

Trump: Det er en heksejagt

I kommentarer på det sociale medie Truth Social skriver Trump efter rapportens udgivelse, at der er tale om en "dybt partisk" rapport samt en "heksejagt". Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge rapporten brød Trump loven ved at indgå i en sammensværgelse om at få omgjort valgresultatet for præsidentvalget i 2020 samt undlade at forsøge at stoppe sine tilhængere i at angribe regeringsbygningen.

Flere personer døde under stormløbet.

Den i alt 814 sider lange rapport bygger på interview med mere end 100 vidner og 10 høringer. En gennemgang af millioner dokumenter har ligeledes været en del af rapportens tilblivelse.

Blandt vidnerne er både nogle af Trumps tætteste støtter samt oprørere, der deltog i stormløbet.

Har anbefalet at rejse tiltale

Rapporten beskrives af AP som "ekstraordinær". Den har været 18 måneder undervejs. Ifølge nyhedsbureauet Reuters har udvalget også udgivet udskrifter af nogle af de interviews, som rapporten bygger på.

Udvalget i Repræsentanternes Hus har bestået af syv demokrater og to republikanere.

De to republikanere er Liz Cheney og Adam Kinzinger, som begge er modstandere af Trump.

Rapportens otte kapitler fortæller ifølge AP i store træk samme historie som den, der kom frem under høringer denne sommer. Undersøgelsen beskriver de mange facetter af Trumps plan om at ugyldiggøre den i dag siddende præsident Joe Bidens sejr. Lovgivere fortæller om, hvordan han pressede føderale embedsmænd, lovgivere og den tidligere vicepræsident til at bryde loven, skriver AP.

Udvalget anbefalede tidligere på ugen at rejse tiltale mod Trump. Det står USA's justitsministerium frit for, om det vil følge anbefalingen.

Den belastende rapport kommer, kort tid efter at Trump annoncerede, at han vil forsøge at genvinde præsidentmagten i 2024. Han er samtidig centrum i undersøgelser om klassificerede dokumenter. Denne uge besluttede en føderal domstol ligeledes, at et udvalg i Repræsentanternes Hus har ret til at se Trumps selvangivelser.