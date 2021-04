EMJ-Atcon kom ud af 2020 med øget omsætning og overskud

Redaktionen Mandag, 19. april 2021 - 16:57

EMJ-Atcon Greenland A/S er i rivende udvikling. Selskabet kom ud af 2020 med et overskud efter skat på syv millioner kroner mod et overskud på 4,5 millioner kroner i 2019. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Bruttofortjenesten lå sidste år på 50,1 millioner kroner mod 47,8 millioner kroner året før.

Dermed leverer EMJ-Atcon Greenland med hovedsæde i Nuuk i 2020 det bedste resultat i de seneste fem regnskabsår. Ledelsen betegner i rapporten for sidste år resultatet som tilfredsstillende. Og i EMJ-Atcons tilfælde betyder det, at der er tale om et fint resultat. Det er en af de grønlandske virksomheder, der i et år med corona har klaret sig godt.

Virksomheden, der er en af Grønlands førende entreprenører, er kommet på ret køl igen, efter at have kæmpet med negativ egenkapital i 2016, 2017 og 2018. Egenkapitalen er genetableret, og i 2020 lå den på knapt ni millioner kroner. Det er en forbedring på godt syv millioner kroner i forhold til 2019.

