EMJ Atcon bedst til at tjene penge

redaktion Lørdag, 30. juli 2022 - 15:05

Aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen i Grønland var høj sidste år. Men for entreprenørselskaberne har der været væsentlige udfordringer.

Blandt de største udfordringer var kraftigt stigende og uforudsigelige priser på materialer som jern, stål, træk og plastik samt voldsom mangel på arbejdskraft, skriver avisen Sermitsiaq.

De stigende omkostninger til blandt andet materialer kom oven i rejserestriktionerne på grund af covid-19 og øgede fragtpriser med Royal Arctic Line.

Disse udfordringer satte entreprenørernes indtjening under kraftigt pres. Kigger man på de fire største bygge- og anlægsentreprenørers regnskaber, er det bemærkelsesværdigt, at et mellemstort selskab EMJ Atcon var bedst til at tjene penge sidste år.

Det viser en sammenligning af firmaernes resultater. Vi har kigget på nøgletallene for indtjeningen i selskaberne, det vil sige resultat før skat set i forhold til selskabernes bruttoindtjening/omsætning.

EMJ Atcon kom således ud af regnskabsåret 2021 med et overskud før skat på 12,8 millioner kroner.

Læs hele historien i den seneste udgave af avisen Sermitsiaq, som du har mulighed for at købe her: