Embedsmænd i USA: Ukraine affyrede muligvis missil som ramte Polen

Ritzau Onsdag, 16. november 2022 - 07:01

Foreløbige undersøgelser tyder på, at et missil, der tirsdag ramte Polen, blev affyret af Ukraine for at ramme et russisk missil.

Det skriver nyhedsbureauet AP onsdag morgen med henvisning til tre amerikanske embedsmænd.

Det ukrainske missil skal være blevet affyret, mens en salve af russiske missiler var ved at ramme ukrainsk infrastruktur.

Embedsmændene udtaler sig anonymt, da de ifølge AP ikke har lov at udtale sig offentligt om hændelsen.

Det tyske nyhedsbureau dpa erfarer, at USA's præsident, Joe Biden, som er til G20-topmøde, er kommet med lignende oplysninger i forbindelse med et hastemøde på sidelinjen af topmødet.

Biden: "Usandsynligt" at missilet er affyret fra Rusland.

Her skal han have talt om, at missilet kom fra S-300-systemet.

Biden har i officielle udtalelser til journalister sagt, at foreløbige informationer viser, at det er "usandsynligt", at missilet er affyret fra Rusland.

Efter at en eksplosion fandt sted tirsdag i den polske landsby Przewodow, har det været stort internationalt fokus på, hvem og hvad der stod bag eksplosionen i Nato-landet. To personer mistede livet i forbindelse med eksplosionen.

Den polske regering har udtalt, at missilet formentlig var russiskproduceret. Men Polen kunne ikke endelig fastslå, hvorfra det kom.

Rusland: Forsøg på provokation

Przewodow er en landsby i det østlige Polen omkring 12 kilometer fra den ukrainske grænse.

Rusland har afvist at stå bag et missilangreb mod Polen. Det russiske forsvarsministerium har kaldt sådanne beskyldninger for en "bevidst provokation".

Onsdag morgen følger Ruslands permanente FN-mission op med en udtalelse via det sociale medie Telegram:

- Der er et forsøg på at fremprovokere et direkte militært sammenstød mellem Nato og Rusland - med alle mulige konsekvenser for verden, siger Dmitrij Poljanskij, som er leder for FN-missionen, ifølge Reuters.