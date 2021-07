Embedsfolk i Sermersooq: Genkender ikke beskyldningerne

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 29. juli 2021 - 16:18

Borgmesteren og tre embedsmænd blev torsdag beskyldt for, at springe køen over til vaccination i Nuuk den 22. juli. Borgere ventede op til seks timer i regn og blæst, hvor flere blev sendt hjem, da der ikke var flere vacciner til rådighed.

Kommuneqarfik Sermersooqs medarbejdere kan ikke genkende trusselsbeskyldningerne, hvor en embedsmand skulle have truet med at trække kommunens hjælp til vaccinationsprogrammet, hvis ikke embedsfolk og borgmester fik vaccinen før folk i køen. Det er Anna Wangenheim, som er koordinator for vaccinaionsprogrammet som er stået frem med sin beretning om hændelsen.

Meldingen fra kommunens medarbejdere er, at de rigtig nok forespurgte om muligheden for vaccine, da de potentielt ville blive udsat for smitte, blandt den store tilstrømning af

borgere. Specielt når det lå i kortene, at de fremover skulle i kontakt med mange personer, igen og igen i forbindelse med andre vaccinationsdage.

Genkender ikke beskyldningerne

Kommuneqarfik Sermersooq kan ikke genkende Wangenheims udlægning om trusler.

- Det er en meget påvirket medarbejder, jeg har talt med. Han kan på ingen måde genkende Wangenheims udlægning og det, hun beskylder ham for. Meldingen til Wangenheim har været, at hvis embedsfolkene ikke blev vaccineret, kunne de desværre ikke hjælpe med at holde køen, da de i så fald selv skulle have stået i kø, siger fungerende direktør i koncernservice, Gerth Jakobsen.

Gerth Jakobsen roser det gode samarbejde, der har været med sundsmyndighederne, hvor kommunen blandt andet har stillet med egne folk til at hjælpe med at teste folk i testcenteret og i øvrigt bistår Coronasekretariatet med en række andre opgaver som blandt andet kommunikation, oplyser kommunen.

Charlotte Ludvigsen har efterfølgende sagt undskyld via Facebook, hvor hun har forklaret, at hun ikke ville have taget imod vaccinen, hvis hun vidste, at der ikke var nok vacciner til alle.