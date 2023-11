Naleraq-politiker tager orlov

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 31. oktober 2023 - 12:45

Naleraqs medlem i Inatsisartut, Emanuel Nûko, har søgt formandsskabet i Inatsisartut om orlov, da han har fået stress. Det bekræfter han overfor Sermitsiaq.AG.

- Indtil videre er jeg sygemeldt med stress de næste 14 dage. Jeg har søgt om orlov, og skal ikke arbejde foreløbig, fortæller Emanuel Nûko til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Sermersooq: Emanuel Nûko fast medlem af kommunalbestyrelsen

Hvis alt går efter planen har Inatsisartut sidste mødedag den 10. november. Det betyder, at Emanuel Nûko først deltager i møderne igen til foråret.

- Det kan selvfølgelig være hårdt for os andre, når et medlem må søge orlov fra sit embede, for der er mere arbejde for de resterende partimedlemmer, siger gruppeformand i Naleraq, Jens Napaattooq, der dog understreger, at partiet har fuld forståelse for Nûkos situation.

Suppleant når ikke ind til møderne

Emanuel Nûko er valgt ind i Inatsisartut med i alt 161 stemmer og sidder også i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq. Politikeren oplyser, at han også afstår fra et kommende kommunalbestyrelsesmøde på grund af sin sygemelding.

Tilbage i partigangen er Naleraq på nuværende tidspunkt halveret fra fire til to medlemmer, der skal klare det politiske arbejde i Inatsisartut. Partiets formand er rejst til USA for at holde andre møder i forbindelse med sit politiske hverv, derfor sidder Jens Napaattooq og Hans Enoksen tilbage og skal repræsentere deres parti ved den resterende del af efterårssamlingen.

Frikendt for vold men idømt bøde

- Vi har anmodet formandsskabet om at indkalde en suppleant, men da der har været tekniske udfordringer med at få godkendt vores medlems sygeorlov, er det usandsynligt, at vi kan nå at indkalde suppleanten i tide, siger Jens Napaattooq og fortsætter:

- Både jeg og Hans Enoksen har mange års erfaring, derfor har vi allerede koordineret de næste dages møder, og fordelt arbejdet internt for at være med i alt Inatsisartut-arbejde, siger han.

LÆS OGSÅ: Afgørelse i politiker-sag er blevet anket

I efteråret 2022 blev Emanuel Nûkos immunitet ophævet af Inatsisartut, fordi han skulle for retten i en sag om vold. Politikeren er blevet frikendt af kredsretten, mens anklagemyndigheden havde anket sagen til Landsretten. Partiets formand Pele Broberg oplyser, at Emanuel Nûko også er frikendt i Landsretten.

Anklager Lars Petersen bekræfter, at Emanuel Nûko blev frikendt for vold i Landsretten ved en retssag i juli. Anklageren oplyser videre, at politikeren dog blev idømt en bøde for forstyrrelse af den offentlige orden.