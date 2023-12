Elskov for samfundets skyld

Redaktionen Torsdag, 07. december 2023 - 08:27

Det er sjældent, at AG laver dyneløfter-journalistik, men det gjorde vi i sidste uge med oplysningen om, at der elskes for lidt i Grønland.

Befolkningen skrumper, og hvis situationen skal ændres, vil det kræve at kæreste- og ægtepar går mere til vaflerne i dobbeltsengene.

Det skriver avisen AG.

Og ja, vi er med på, at prævention også kan gøre en forskel. Men status er immervæk, at hver kvinde i gennemsnit kun får 1,8 børn, hvilket er for lidt, da der skal 2,1 børn til for at balancere befolkningstørrelsen.

Naaja H. Nathanielsen, medlem af Naalakkersuisut, er en af dem, der har et vågent øje til udviklingen.

- Spørgsmålet om landets fertilitet er meget, meget relevant at tage fat i. Tendensen med, at kvinder får færre børn end tidligere, er også kendt fra andre lande, men det er ingen trøst. Faldende børnetal udgør en reel trussel for fremtidens velfærdsniveau, siger hun til AG.

