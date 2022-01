Jeg vil elske at se flere kvinder på havet

Redaktionen Torsdag, 13. januar 2022 - 09:44

For Claudia er det en stor milepæl. Ikke fordi hun er kvinde, understreger hun igen og igen under vores samtale. Men fordi hun i snart mange år har drømt om at spille en rolle i det grønlandske fiskerierhverv. Det skriver avisen AG i ugens Inuit.

Det har hun vel vidende, at det ofte er et barskt liv at være fisker på en havgående trawler i Grønland. Månedlange togter langt hjemmefra og hårdt arbejde i al slags vejr hører til vilkårene.

Derfor ser man ikke så ofte kvinder som en del af besætningerne i dette mandsdominerede erhverv. Og da slet ikke på broen. Men for Claudia har det blot været endnu en udfordring.

Modsat hende selv, der ikke mener, at der skal gøres noget særligt ud af at være Grønlands første kvindelige fiskeskipper af 1. grad, ser man anderledes på det hos hendes rederi, Polar Seafood Greenland.

- Vi er meget stolte af hende, understreger flådechef Hans Jørgen Kuluk Egede.

- I vores branche er det ret enestående, at kvinder uddanner sig til trawlerofficerer. Vi kan måske ikke tillade os at påstå, at hun er den første i hele verden, men hun er under alle omstændigheder den første i Grønland. Modsat handelsflåden, hvor der er flere kvinder blandt officererne, har jeg personligt ikke hørt om andre i det havgående fiskeri. Hverken i Danmark eller andre lande, vi sammenligner os med som fiskerination.

- Vi glæder os til at følge hendes fortsatte karriere i et fagligt miljø, hvor flere og flere yngre kræfter vil præge officer-gruppen i de kommende år. Vores uddannelsesprogram, hvor vi gennem flere år selv har håndplukket og uddannet Polar Seafoods egne officersaspiranter, har været en stor succes, og vi glæder os til at se Claudia i denne gruppe, siger Kuluk fra Polar Seafoods hovedkontor i Nuuk.

