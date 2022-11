Elon Musk fyrer 50 procent af alle Twitters medarbejdere

Ritzau Lørdag, 05. november 2022 - 15:48

Twitter har afskediget omkring 50 procent af alle det sociale medies medarbejdere.

Det oplyser virksomhedens sikkerhedsdirektør Yoel Roth i et tweet.

Det svarer til 3700 stillinger, skriver den amerikanske avis The New York Times. Avisen har talt med fire kilder med kendskab til sagen.

Massefyringerne sker, efter at mangemilliardæren Elon Musk har købt selskabet.

Musk skriver selv på Twitter, at alle fyrede medarbejdere er blevet tilbudt tre måneders løn efter fratrædelsen.

Musk har ikke bekræftet, hvor mange personer der er blevet fyret. Han skriver, at økonomiske tab i virksomheden gør fyringer nødvendige.

- Når det gælder reduktionen i antallet af ansatte i Twitter, var der beklageligvis ingen anden udvej, så længe selskabet taber mere end 4 millioner dollar om dagen, tweeter Musk.

15 procent af de medarbejdere, der arbejder med at stoppe deling af misinformation og skadeligt indhold, er blevet afskediget, har sikkerhedsdirektøren oplyst.

Skadeligt indhold kan for eksempel være videoer af voldelig karakter, racistisk eller homofobisk indhold.

Fra Yoel Roth lyder det dog, at den indsats stadigvæk er en topprioritet for Twitter. Især under den amerikanske valgkamp op til midtvejsvalget, lyder det.

Samme melding kommer fra Musk selv.

- Igen - for at være krystalklar - Twitters stærke indsats i forbindelse med at moderere indhold forbliver helt og aldeles uændret, tweetede Elon Musk kort efter sikkerhedsdirektørens udmelding.

Yoel Roths tweet er den første officielle bekræftelse fra virksomheden i forbindelse med fyringerne.

Afskedigelser har dog været varslet det seneste lange stykke tid.

Tidligere fredag lød det fra Musk, at Twitter havde mistet en ikke ubetydelig del af sin omsætning, fordi menneskerettighedsorganisationer havde udtrykt bekymring for, hvordan massefyringerne kunne ende med at påvirke indholdsmoderationen. Det pressede store annoncører til at begrænse deres forbrug af reklamer.

Store selskaber som for eksempel den amerikanske bilproducent General Motors har oplyst, at de er stoppet med at annoncere på Twitter.