Elite Sport Greenland forlænger aftale med Grønlandsbanken

redaktionen Mandag, 13. januar 2020 - 14:48

Grønlandsbanken har i mange år støttet op om Elite Sport Greenlands arbejde, og de to parter har netop underskrevet ny samarbejdsaftale frem til 2022.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

- Elite Sport Greenland og Grønlandsbanken har i mange år arbejdet tæt sammen, og vi sætter stor pris på den støtte og tillid, banken har udvist os. Vi har i fællesskab udviklet det vi kalder en loyalitetskontrakt, som strækker sig over to år. Det giver ro til at fokusere på talentudvikling og de projekter, som Elite Sport Greenland er sat i verden til at gennemføre, siger Nikolaj Christoffersen, der er formand for Elite Sport Greenland.

Loyalitetskontrakter kan tegnes af virksomheder som indgår sponsorkontrakter på minimum to år og giver mulighed for øget eksponering af den enkelte sponsor.

Som et led i loyalitetskontrakten, kommer Grønlandsbanken til at pryde ESG’s profiltøj, som alene er tilegnet landshold og elitesportsudøvere.