Elever: Undervisningen giver ikke mening

Vi hører ofte om lærernes, politikernes, forældrenes og eksperternes mening om skolen. Men hvad mener de sande eksperter – børnene?

Det er nu blevet undersøgt.

Det skriver avisen AG.

411 elever på otte byskoler og ni bygdeskoler har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, og resultatet må vække til eftertanke både på lærerværelserne, i skolernes hjørnekontorer og i kommunalbestyrelserne.

For der er tilsyneladende ret store problemer med at gøre undervisningen vedkommende og lærerig for børnene; det fremgår af en rapport, som er udarbejdet i forbindelse med de politiske planer for en fremtidig skolereform.

- Opsummerende peger elevundersøgelsen på en skole, hvor undervisningen ofte ikke giver mening for eleverne. Undersøgelsen peger på didaktikken (form og indhold, red.) i undervisningen på tværs af fagene er passiv. Eleverne oplever kun i ringe grad en undervisning der er aktiverende, konkluderes det.

Rapporten er udarbejdet af “Projektgruppen for grundskolen” og er netop sendt ud til en slags høring i IMAK’s medlemmer.

Der mangles ledelse

Mens nogle elever savner mere engagerede lærere, er der en del lærere, som savner det samme – hos ledere.

Men problemet er ifølge lærerne, at deres chefer i et vist omfang koncentrerer sig om kontorarbejdet og dermed kommer til at svigte deres opgave som mentorer og faglig sparringspartner.

- Flere lærere giver udtryk for at det, de møder, er en administrativ ledelse, og at den pædagogiske ledelse bliver tilsidesat.

