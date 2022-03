Elevers kryds og svar giver bedre forebyggelse

Kassaaluk Kristensen Fredag, 25. marts 2022 - 08:37

Forebyggelse skal gerne starte før de unge tænder den første cigaret eller åbner den første øl.

Og forebyggelsesindsatser bliver bedre og mere målrettet, jo flere børn og unge der deltager til de trivselsundersøgelser, som foregår i klasselokalerne hvert tredje år.

Derfor vil HBSC Greenland sende projektmedarbejdere til den kommune, der havde lavest deltagerprocent ved seneste undersøgelse i 2018, i håb om at løfte andelen af deltagere. Nemlig til Kommune Kujalleq.

Under halvdelen deltager

En gennemgang viser, at det kun var 20,8 procent af alle 5.-10. klasseselever i Kommune Kujalleq der deltog ved den sidste trivselsundersøgelse, og det ligger langt under landsgennemsnittet på 47,6 procent.

- I 2018 var der en meget lav tilslutning i Kujalleq, og derfor tager vi i år ned til nogle af skolerne i denne kommune, for at assistere dataindsamlingen. Det er vores forventning, at dette vil øge deltagelsesprocenten, oplyser forskningsmedarbejder Hans Hougaard Frederiksen,

Fordelt over kommuner:

Avannaata Kommunia: 46,7 procent

Kommune Qeqertalik: 38,7 procent

Qeqqata Kommunia: 40 procent

Kommuneqarfik Sermersooq: 61,3 procent

Kommune Kujalleq: 20,8 procent

I år foregår undersøgelsen med spørgeskema elektronisk i stedet for det traditionelle spørgeskema på papir.

Ved undersøgelserne holder HBSC Greenland også løbende kontakt med alle skoler, så de kan huske at sende svar tilbage.

Mere målrettet forebyggelse

Afdelingschef i Paarisa Tina Evaldsen, der beskæftiger sig med forebyggelse oplyser til Sermitsiaq.AG at det er vigtigt, at så mange elever som muligt deltager til at udfylde spørgeskema, så forebyggelsesindsatser kan blive mere målrettet.

- Når vi ved, hvordan børn og de unges sundhedstilstand ser ud, har vi en større chance for at sætte ind med den mest relevante og meningsfulde indsatser, og hvordan vi skal begynde at sætte ind med forebyggelsesindsatser, siger afdelingschef i Paarisa, Tina Evaldsen til Sermitsiaq.AG.

Tidspunktet for forebyggelsesindsatser er vigtig for Paarisa, og derfor kan deltagerprocenten i undersøgelsen være altafgørende, når Paarisa skal danne et billede af, hvornår de unge begynder at ryge cigaretter, prøve at drikke alkohol eller hvornår de mistrives på grund af mobning.

Afdelingschef i Paarisa Tina Evaldsen forklarer, at forældre kan på vegne af deres børn afstå fra trivselsundersøgelsen, men at det ønskes, så mange elever deltager til undersøgelsen så vidt muligt.