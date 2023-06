Elever viser deres talent ved mesterskab i kodning

Anders Rytoft Søndag, 18. juni 2023 - 09:43

Onsdag dystede 11 folkeskoleelever om førstepladsen ved Tusass’ årlige Coding Class-mesterskab, som foregik online. Her præsenterede eleverne fra henholdvis Qaqortoq, Maniitsoq, Qassiarsuk, Qasigiannguit og Iginniarfik hver deres spil.

Spillene er blevet kodet og udviklet af eleverne under et Coding Class-forløb, der er blevet afholdt på de enkelte skoler tidligere på året. Elevernes kreative spil omhandler alt fra klimaindsatser, affald, land- og havdyr til sundhedsindsatser, oplyser Tusass.

Kim og John Knudsen fra Atuarfik Otto Frederiksen i den sydgrønlandske bygd Qassiarsuk sejrede og vandt mesterskabet med deres spil 'Bjørn Jørgen'. De har kodet deres spil ud fra Verdensmål 13 om klimaindsats.

- Det har været rigtig sjovt at få muligheden for at deltage i Coding Class-undervisningen og ende med at komme videre i mesterskabet. Det har været sjovt at lave et spil, og vi er rigtig glade for, at vores spil om Bjørn Jørgen fik førstepladsen, siger de nykårede mestre i kodning.

Enestående spil

Forløbet med Coding Class er blevet gennemført af de to læringskonsulenter Nivi Thomassen Olsen og Martin Olesen.

- Vi er taknemmelige og fyldt med glæde over elevernes engagement. De har fremvist enestående spil og gode præstationer. Deres indsats og dedikation har ikke blot været en kilde til stolthed, men har også inspireret alle som deltog, siger Nivi Thomassen Olsen.

Og tilføjer, at hun og Martin Olesen er overvældede af elevernes kreativitet, deres kodningsfærdigheder og innovation, som de har demonstreret gennem udviklingen af deres spil.

På anden og tredjepladsen kom to grupper fra Qaqortoq.

Ayla K. Durhuus og Noah H. Petersen med spillet 'Fish Eater' og Ivi S. Abelsen og Rio Hansen Nielsen med spillet 'The Floor is Lava Donald Trump Edition'.